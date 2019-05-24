الشؤون الاجتماعية تُعلن هذه المحافظة خالية من المتسولين بنسبة 90%!

أوضح مدير الشؤون الاجتماعية في حلب صالح بركات أن الشؤون استطاعت بالتعاون مع مراكز الرعاية القضاء على ظاهرة التسول بنسبة ٩٠٪ مما كانت عليه، مضيفاً أن مدينة حلب تعد الأفضل من حيث انتشار ظاهرة التسول والتشرد من بين بقية المحافظات.



من جهته، أكد رئيس مكتب مكافحة التسول طلال درويش أنه من التحديات التي واجهها المكتب في بداية افتتاحه هي انتشار ظاهرة التسول مع الجهل التام بأنها مخالفة للقانون، وتمركز بؤرة الفقر و الجهل ضمن السكن الجامعي عندما كانت تسكنه العائلات التي هجرت وسط حي الفرقان الراقي مع غياب أي دور رقابي ضمن هذا التجمع، إضافةً إلى إدمان الأطفال على شم البنزين والشعلة.



وأشار درويش إلى أن المكتب تمكن بعد جهود كبيرة و مستمرة في الأشهر الثلاثة الأولى من توعية ما يقارب ٢٠٠ حالة تسول أغلبها من النساء والأطفال، وتمكن من ضبط ما يقارب ٢٠ حالة تسول من الذين امتهنوا التسول، إضافة إلى إعادة ما يقارب ٢٠ طفلاً لذويهم.



وأفاد درويش أنه في العام الحالي تم ضبط ٤٠ حالة تسول أغلبها من أمام المساجد، موضحاً أن تناول موضوع التسول كان مبنياً على أساس التوعية والمساعدة قبل التجريم عبر مسلك التحري والبحث عن الوضع الاجتماعي للمتسولين.

وتابع درويش: من جملة المظاهر التي كانت منتشرة تسول الكفيفين والعاجزين وذوي الاحتياجات الخاصة، وهؤلاء قمنا بتحويلهم من متسولين إلى باعة متجولين، بعد توعيتهم ونصحهم والوقوف إلى جانبهم.



تشرين