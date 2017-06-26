السيطرة على منطقة الضليعيات على مشارف الحدود الإدارية بين محافظتي حمص ودير الزور والقضاء على أعداد كبيرة من إرهابيي “داعش”

أعلن مصدر عسكري عن استعادة السيطرة على منطقة الضليعيات على مشارف منطقة حميمة الواقعة على الحدود الإدارية بين محافظتي حمص ودير الزور.



وأفاد المصدر بأن وحدات من الجيش العربي السوري بالتعاون مع الحلفاء واصلت عملياتها الناجحة في عمق البادية من المحطة الثالثة لضخ النفط باتجاه المحطة الثانية “واستعادت السيطرة على منطقة الضليعيات على مشارف منطقة حميمة الواقعة على الحدود الإدارية بين محافظتي حمص ودير الزور”.



وأشار المصدر إلى أن العمليات أسفرت عن “القضاء على أعداد كبيرة من أفراد تنظيم “داعش” المدرج على لائحة الإرهاب الدولية وتدمير أسلحتهم وعتادهم” مبيناً أن وحدات الهندسة في الجيش العربي السوري قامت بإزالة الألغام والعبوات الناسفة التي زرعها التنظيم التكفيري في المنطقة.



وأحكمت وحدات من الجيش العربي السوري بالتعاون مع القوات الحليفة الجمعة الماضي سيطرتها على محطة غاز آرك شمال شرق قرية آرك وعلى 4 نقاط حاكمة شمال شرق القرية بعد القضاء على العديد من إرهابيي تنظيم “داعش” وتدمير أسلحتهم.



-كما نفذ سلاح الجو سلسلة من الغارات على تحصينات لتنظيم “داعش” المدرج على لائحة الإرهاب الدولية وخطوط إمداده في دير الزور.



وأسفرت الغارات الجوية عن تدمير تجمعات ومواقع محصنة لتنظيم “داعش” الإرهابي في وادي الثردة وحيي الحويقة والرشدية وفي قرى الحسينية والشولا ومعدان ومدينة الموحسن.



وقضت وحدات من الجيش العربي السوري بإسناد من سلاح الجو أمس الأول على 34 إرهابياً من تنظيم “داعش” ودمرت لهم 4 آليات مزودة برشاشات في البغيلية والمقابر وعياش ومحيط تل بروك والحميدية وجنوب حديقة البو سرايا والمحميدية.

سانا