السيدة أسماء الأسد تستقبل الطلاب الأوائل على مستوى القطر في شهادة التعليم الثانوي

استقبلت السيدة أسماء الأسد، الطلاب الحاصلين على المرتبة الأولى في فروع شهادة التعليم الثانوي المختلفة على مستوى سوريا للعام 2020 برفقة أهاليهم.



وقالت السيدة الأسد خلال لقائها المتفوقين إنه “كما يعلن الضابط ترفع رتبته بلمعان نجمة جديدة أو نسر شامخ على كتفه، أعلنتم تميزكم في كل مرحلة من مراحله بنجمة جديدة أضاءت أكتافكم، وعكست طموح عقولكم”.



وأضافت الأسد “ها أنتم بتفوقكم اليوم تضيفون جميعاً مع بعضكم البعض، نجمة مشرقة ونسراً شامخاً على كتف الوطن”.



ووصفت السيدة أسماء الأسد لقاء الطلبة المتفوقين “بالمقدس” مؤكدة أنه “لا الحرب ولا السرطان ولا الكورونا ولا الظروف يلي هلأ عم نعيشها، كان رح يمنع هذا الاستقبال”، وفقاً لمقطع الفيديو الذي نشرته الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية العربية السورية على “فيسبوك”.



وأثنت السيدة الأولى على تفوق الطلاب، قائلة “تحديتوا الظروف وتميزتوا، هذد التميز إلي حققتوه مصدر فخر إلنا كلنا، لكن التميز بهالظروف اللي عم نمر فيها له أهمية إضافية”.وتابعت السيدة أسماء الأسد “بلدنا بحاجة ألكن أكتر من أي وقت مضى، بسبب العقول التي خسرناها بالحرب، مبروك تفوقكم الكن والنا، كل واحد منكم قدوة للجيل الي بعدو”.



وكان من بين الطلبة الذين تم استقبالهم، طالبين اثنين تم تكريمهم سابقاً خلال تفوقهم في مرحلة التعليم الأساسي.



الجدير بالذكر أن عدد الطلاب الأوائل على مستوى القطر، بلغ 14 طالبة وطالب، منهم 9 من الفرع العلمي، وطالب من الفرع الأدبي، و4 طلاب من الأفرع المهنية والشريعة.