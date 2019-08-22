السياحة تصدر أسماء الناجحين في المسابقة المعلن عنها بالقرار 2838

أصدرت وزارة السياحة القرارين 1700-1701 المتضمنين أسماء الناجحين في الامتحان التحريري المؤتمت للمسابقة المعلن عنها بالقرار 2838 تاريخ 8-8-2018 للفئتين الأولى والثانية للتعاقد مع عدد من المواطنين بموجب عقود سنوية للعاديين وذوي الشهداء وذلك لصالح الإدارة المركزية والجهات التابعة لها في المحافظات، وسيتم إجراء المقابلة الشفهية من 15-9-2019 ولغاية 30-9-2019 وفق المؤهلات العلمية والأرقام الامتحانية في الجدول الزمني الوارد في القرارين، والتزام المتقدمين للمقابلة الشفهية بالحضور في الموعد والزمن المحددين مع اصطحاب البطاقة الشخصية ودفتر خدمة العلم (للذكور)، وكل متقدم لم يحضر المقابلة الشفهية يفقد حقه في التوظيف، كما يحق لكل من لم يرد اسمه في القرارين تقديم اعتراض حتى تاريخ 29-8-2019 لدى الديوان العام لوزارة السياحة– فكتوريا.



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