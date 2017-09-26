السياحة تتوعّد بإغلاق أية منشأة لا تعلن أسعارها بوضوح بدءاً من الشهر القادم
أكد وزير السياحة المهندس بشر يازجي إغلاق المنشآت السياحية التي لم تعلن عن الأسعار بشكل واضح، وذلك من بداية شهر تشرين الأول القادم، مشدّداً على تحديث قاعدة البيانات وتقييم واقع المنشآت وآلية عملها، وعلى تأهيل الشركات لاستثمار الاستراحات الطرقية، وعلى السياحة المستدامة والعمل عليها برؤية جديدة ونوعية.
وخلال اجتماعه أمس مع مديري السياحة في المحافظات والمديرين المعنيين في الوزارة لمتابعة وتقييم عمل المديريات في جميع المحافظات ورفع مستوى الإنتاجية والارتقاء به، ركّز يازجي على متابعة النتائج الاستثمارية للمشاريع التي طرحت في ملتقى الاستثمار ٢٠١٧، مشدّداً خلال الاجتماع على عدة محاور أهمها الهيكلية التنظيمية والنظام الداخلي وفق أهداف الوزارة وخصوصية كل محافظة، وعلى تطوير الخريطة السياحية، وتفعيل محيط القلاع وتخديمه في مناطق اللاذقية وطرطوس والسويداء، وذلك توازياً مع متابعة العمل وفق خطة وزارة السياحة وأولويات كل محافظة، لافتاً إلى ضرورة تنشيط عمل مراكز الاستعلامات السياحية، ومنوهاً بأهمية العمل على الحدّ من التشوه العمراني والبصري ووضع رؤى جديدة لتحسين واقع المناطق وخاصة السياحية، وذلك من خلال البعد التنموي والبيئي والجمالي الواجب تحقيقه في المناطق التي تشيّد فيها المشاريع السياحية، كما شدّد على زيادة فعالية الموارد البشرية وإنتاجية الكوادر والالتزام بالدوام الرسمي والتأهيل والتدريب باستمرار.
وفي سياق آخر رفرف العلم السوري في مدينة سانت هيلاري الفرنسية الواقعة في جبال الألب، وذلك خلال التجمع الأضخم عالمياً للطيران الشراعي، حيث شارك نادي الطيران الشراعي السوري بفريق مؤلف من خمسة طيارين، من أصل أكثر من 7 آلاف طيار من كل دول العالم. وأشارت وزارة السياحة في بيان لها إلى أن مشاركة النادي تأتي في سياق العمل على تأكيد الوجود السوري الحضاري في كل الفعاليات العالمية -حيث تصادف هذه المشاركة الاحتفال بيوم السياحة العالمي- التي تعتبر البوابات الأهم لإيصال صورة سورية وصوتها الحقيقيين، عبر ما تمثله للإنسانية من جذور تاريخية وثقافية وعلمية وحضارية واقتصادية.
الكابتن طارق سعدة قائد الفريق السوري، أكد أن هذه المشاركة تعكس أهمية وجود سورية في الأسواق السياحية الدولية، وقبل ذلك أهمية إيصال حقيقة القضية السورية والوجه الحقيقي لما حصل ويحصل فيها، حيث دأبت وسائل الإعلام المعادية على تشويهه، لافتاً إلى أن مشاركتهم هذه هي الثانية لنادي الطيران السوري بواسطة طائرات البراغلايدر التي صمّمت أشرعتها على شكل العلم السوري لتطير في سماء مدينة سانت هيلاري، مبيّناً أن الفريق يضم خمسة من أمهر الطيارين السوريين وهم: قائد الفريق الكابتن طارق سعدة والكابتن خليل شاهين والكابتن خلدون عباس والكابتن ياسين سعدة والكابتن جورج آليا.
المصدر: البعث
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