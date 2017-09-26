السياحة تتوعّد بإغلاق أية منشأة لا تعلن أسعارها بوضوح بدءاً من الشهر القادم

أكد وزير السياحة المهندس بشر يازجي إغلاق المنشآت السياحية التي لم تعلن عن الأسعار بشكل واضح، وذلك من بداية شهر تشرين الأول القادم، مشدّداً على تحديث قاعدة البيانات وتقييم واقع المنشآت وآلية عملها، وعلى تأهيل الشركات لاستثمار الاستراحات الطرقية، وعلى السياحة المستدامة والعمل عليها برؤية جديدة ونوعية.

وخلال اجتماعه أمس مع مديري السياحة في المحافظات والمديرين المعنيين في الوزارة لمتابعة وتقييم عمل المديريات في جميع المحافظات ورفع مستوى الإنتاجية والارتقاء به، ركّز يازجي على متابعة النتائج الاستثمارية للمشاريع التي طرحت في ملتقى الاستثمار ٢٠١٧، مشدّداً خلال الاجتماع على عدة محاور أهمها الهيكلية التنظيمية والنظام الداخلي وفق أهداف الوزارة وخصوصية كل محافظة، وعلى تطوير الخريطة السياحية، وتفعيل محيط القلاع وتخديمه في مناطق اللاذقية وطرطوس والسويداء، وذلك توازياً مع متابعة العمل وفق خطة وزارة السياحة وأولويات كل محافظة، لافتاً إلى ضرورة تنشيط عمل مراكز الاستعلامات السياحية، ومنوهاً بأهمية العمل على الحدّ من التشوه العمراني والبصري ووضع رؤى جديدة لتحسين واقع المناطق وخاصة السياحية، وذلك من خلال البعد التنموي والبيئي والجمالي الواجب تحقيقه في المناطق التي تشيّد فيها المشاريع السياحية، كما شدّد على زيادة فعالية الموارد البشرية وإنتاجية الكوادر والالتزام بالدوام الرسمي والتأهيل والتدريب باستمرار.