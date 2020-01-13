السوريون يعلنون التقشف و الريجيم بعد تمدد الذكية ل"السكر والشاي والأرز"!

أكد معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبر إذاعة "شام أف أم" البدء بتوزيع السكر والشاي والرز على البطاقة الذكية اعتباراً من بداية الشهر القادم، مضيفاً انه يستطيع كل فرد الحصول على 1كيلو سكر، 1كيلو رز، 200 غرام شاي شهرياً، على ألا تتجاوز الكميات على البطاقة الواحدة مهما بلغ عدد أفراد الأسرة المسجلين عليها 4 كيلو سكر، 3 كيلو رز، وكيلو غرام شاي".



الأمر الذي استقبله السوريون بالسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي معتبرين أن الأمر غير مجدي وسيزيد من صفوف المواطنين على صالات السورية للتجارة، كما علق آخرون: "بكرة الشهيق والزفير بصيروا ع البطاقة الذكية" ، "قبل ما تعملو منتجات السورية للتجارة ع البطاقة الذكية حسنوا نوعية هل مواد" "الحمدالله الكمية بتكفينا 3 طبخات رز بالشهر".



وأضاف آخرون أن الكمية المخصصة غير كافة خاصة أنها اشترطت أن لا يتجاوز منح الأسرة الواحد أكثر من 4 كيلو رز و3 كيلو سكر وكيلو شاي فقالوا: "ممنوع حدا ياكل أكتر من صحن رز ع الغدا" "بكرة بنقطوه علينا متل الغاز"، "مساكين يلي سافروا برا البلد راح عليهم كيلو رز وكيلو سكر" "قرارات وزارة التجارة الجديدة مية بالمية للريجيم".



وأكد آخرون من خلال تعليقاتهم أن فرض هذه الكميات على البطاقة الذكية يعني السماح للتجار برفع أسعار هذه المنتجات خارج الصالات لحد غير مقبول، خاصة أن سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية غير ثابت ووصل لحدود الـ1000 ليرة صباح اليوم الأحد.

يذكر أن مدير االمؤسسة السورية للتجارة أحمد نجم أكد في وقت سابق أن العمل جارٍ حالياً لتحديد نقاط البيع التي سيتم العمل فيها بالبطاقة الذكية، مع استمرار تدريب كوادر المؤسسة السورية للتجارة للتعامل مع البطاقة، مبيناً أن خطة العمل تتضمن البدء بالتوزيع في الأول من شهر شباط القادم، وذلك بعد أن يتم تنفيذ كل بنود خطة التدريب والتجهيز وتنفيذ البنية التحتية المطلوبة.

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