السورية للتجارة تطرح “الأسماك” ضمن صالاتها بدمشق

أعلنت المؤسسة السورية للتجارة عن طرحها مادة السمك البحري، في 3 صالات تابعة لها في مدينة دمشق.



وتتوزع الصالات، بحسب ما بينه المكتب الصحفي في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك،“في منطقة التجارة وابن عساكر ومشروع دمر”.



ولفت المكتب الصحفي إلى أنه “ستتواجد في الصالات أنواع مختلفة من أفخر أنواع السمك السوري، منها السلطاني وغبس وقجاج وبراق وغيرها، وبأسعار أقل من أسعار السوق بنسبة 20%”.



وأشار المكتب الصحفي إلى أنه “يجري العمل حالياً على التوسع الأفقي بعدد الصالات، بحيث تكون هناك شبكة من الصالات تغطي احتياجات غالبية أو معظم المناطق والأحياء في المحافظات، وحتى في مناطق الاصطياف بحيث تتوافر فيها تشكيلة واسعة من مختلف المواد والسلع الغذائية والاستهلاكية بما فيها اللحوم”.



وكانت أعلنت السورية للتجارة في 15 من حزيران الفائت، أنها تعمل على تخصيص 3 صالات ضمن مدينة دمشق لبيع الأسماك للمواطنين وبنوعيات ممتازة وأسعار أقل من أسعار السوق، وذلك بعد النجاح الذي حققته في بيع مادة اللحوم، بحسب تصريح مديرها.



يذكر أن السورية للتجارة افتتحت منتصف العام الفائت، صالات متخصصة ببيع اللحوم في منافذ بيعها في مدينة دمشق، تتوزع بـ 7 مناطق في مدينة دمشق، و3 في مدينة اللاذقية، وصالتين ضمن طرطوس.



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