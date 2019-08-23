السورية للتجارة تطرح اللوازم المدرسية بأسعار أقل 30% من السوق

أعلنت المؤسسة السورية للتجارة طرح قرطاسية ولوازم مدرسية في جميع صالاتها بدمشق وريفها تتضمن تشكيلة واسعة من القرطاسية والألبسة المدرسية والأحذية والحقائب.



وذكر معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال الدين شعيب أن مهرجان القرطاسية يتضمن تشكيلة واسعة من المواد بأصناف مختلفة البعض منها من إنتاج المؤسسة كالدفاتر التي تحقق فرقا واضحا في السعر من 60 إلى 450 ليرة مؤكدا سعي الوزارة إلى تأمين مستلزمات المواطن بأسعار تناسب دخله ومنافسة للسوق



ومن جانبه لفت مدير فرع السورية للتجارة في دمشق طلال حمود إلى أن عرض التقسيط للموظفين في القطاع العام بقيمة 50 ألف ليرة سورية موزعة على 10 أشهر لشراء المستلزمات المدرسية موضحا أن مؤسسات السورية للتجارة بكافة فروعها في دمشق تفتح ابوابها يوميا من التاسعة صباحا وحتى الثامنة مساء.