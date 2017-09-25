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السورية للتجارة بالسويداء: استلام كامل كميات التفاح القابلة للتخزين

بدأ فرع المؤسسة السورية للتجارة بالسويداء اليوم عمليات تسويق محصول التفاح من المزارعين للموسم الحالي.السورية للتجارة بالسويداء: استلام كامل كميات التفاح القابلة للتخزين

وأشارت مديرة فرع المؤسسة المهندسة هيام القطامي إلى جاهزية الفرع لاستلام كامل الكميات المعروضة القابلة للتخزين

وذلك وفق الأسعار التأشيرية المعتمدة والبالغة للكيلو الواحد للصنف الأحمر للنوع الأول 230 ليرة وللثاني 210 ليرات و للثالث

120 ليرة وللصنف الأصفر للنوع الأول 220 ليرة وللثاني 200 ليرة وللثالث 110 ليرات وللصنف الموشح الأول 210 ليرات وللثاني

180 ليرة وللثالث 90 ليرة.

ولفتت القطامي إلى وجود آليات لدى الفرع لنقل المحصول من البساتين مبينة انه تم لغاية تاريخه توزيع نحو 50 ألف صندوق على الجمعيات الفلاحية والقطاع الخاص لتعبئتها وذلك من أصل أكثر من 100 ألف صندوق متوفر لدى الفرع.

وكانت مديرية الزراعة قدرت بشكل أولي إجمالي إنتاج المحافظة من محصول التفاح للموسم الحالي بنحو 30 ألف طن.

المصدر: سانا

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