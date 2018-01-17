السورية للاتصالات تنفي كل ما يتم تداوله عن رفع أجور خدماتها وخاصة الانترنت
نفت الشركة السورية للاتصالات اليوم كل ما يتم تداوله عن رفع أجور خدماتها وخاصة الانترنت.
جاء ذلك في بيان للشركة أوضحت فيه أن العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات موقع التواصل الاجتماعي “الفيسبوك” تداولت خلال اليومين الماضيين معلومات “غير صحيحة” حول نية الشركة السورية للاتصالات رفع أسعار الانترنت ابتداء من شهر نيسان المقبل.
وكانت الشركة السورية للاتصالات عدلت في الأول من شهر نيسان الماضي أسعار خدمة الانترنت “ايه دي اس ال” لدى مزودها “تراسل” مبينة أن هذا التعديل جاء “حرصاً على ضمان استمرارية خدماتها بجودة تتناسب مع حاجات وتطلعات المشتركين” وأنه “جاء ليغطي ارتفاع التكاليف التي يتم إنفاقها لتقديم الخدمة وإتاحتها للمشتركين”.
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