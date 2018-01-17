السورية للاتصالات تنفي كل ما يتم تداوله عن رفع أجور خدماتها وخاصة الانترنت

نفت الشركة السورية للاتصالات اليوم كل ما يتم تداوله عن رفع أجور خدماتها وخاصة الانترنت.

جاء ذلك في بيان للشركة أوضحت فيه أن العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات موقع التواصل الاجتماعي “الفيسبوك” تداولت خلال اليومين الماضيين معلومات “غير صحيحة” حول نية الشركة السورية للاتصالات رفع أسعار الانترنت ابتداء من شهر نيسان المقبل.