السودان: ضبط مجموعة من المهاجرين متوجهين للقتال كـ”مرتزقة” في ليبيا

أعلنت قوات الدعم السريع السودانية بقطاع شمال دارفور عن ضبط مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين كانوا متوجهين للعمل كمرتزقة في ليبيا.



وكشف الناطق باسم قوات الدعم السريع، المقدم آدم محمد أحمد صالح، يوم الخميس أن القوات ضبطت في 12 يوليو “مجموعة مكونة من 80 شخصا، من بينهم أجنبيان من دولة سوريا، كانوا متوجهين إلى مواقع القوات المتحاربة في ليبيا”.

وأكد صالح “ضبط مجموعة أخرى مماثلة مكونة من 80 شخصا بتاريخ 15 يوليو الجاري، وهم في طريقهم إلى ليبيا للعمل كمرتزقة”.



من جهته، أكد مدير شرطة الولاية، اللواء يحيى محمد أحمد نور، أن عملية الضبط هذه “تبرئ السودان من الاتهامات الكثيرة التي ظلت توجهها له بعض الجهات بأنه مسؤول عن إرسال مرتزقة”.





المصدر: “سونا”



