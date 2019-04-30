السودان.. العسكري الانتقالي يتهم المعارضة ببث الفوضى

اتهم المجلس العسكري الانتقالي في السودان قوى الحرية والتغيير بعدم الوضوح والصدق في تصرفاتها، محذرا من أن المجلس لن يسمح بالفوضى في البلاد بعد اليوم.



وقال نائب رئيس المجلس العسكري في السودان محمد حمدان دقلو (حميدتي)، خلال مؤتمر صحفي عقدته قيادات المجلس في الخرطوم اليوم الثلاثاء، إن المعارضة لا تحترم ما يتم التوصل إليه في المفاوضات وتلجأ للشارع لتصعيد الأوضاع وتحرض الشباب على ارتكاب أعمال الشغب والاعتداء على المواطنين والممتلكات.



وأكد أن المجلس ما زال ملتزما بالتفاوض مع قوى سودانية بما يخص المرحلة الانتقالية ويسعى للتوصل إلى اتفاق مع المعارضة يرضي الشعب السوداني، لكنه سيتعامل بحزم مع نشاطات وصفها بالتخريب والفوضى.



وأشار إلى وقوع حوادث اعتداء على مكاتب الأمن في عدد مـن المناطـق في البلاد، وعلـى مواطنين عزل مع دعوات لاقتحام بعض المباني الحكومية، بما في ذلك القصر الجمهوري، وغلق طرق وجسور في الخرطوم، مؤكدا أن المجلس العسكري لديه مطالب، من الأكثر إلحاحا بينها فتح الجسور وسكك الحديد.



وقال: "واجبنا حماية المواطن وممتلكاته، وسنواجه أي فوضى أو انفلات بشكل حازم وفق القانون"، وأضاف أن المجلس العسكري يريد "ثورة سودانية حضارية وطنية وشبابا غير مسيس وبلا أجندة"، كي "نصل إلى اتفاقات تضمن مستقبلا جيدا للسودان".



وكان تجمع "المهنيين السودانيين" قد اتهم المجلس العسكري الانتقالي أمس بمحاولة فض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش بالقوة، ودعا "الثوار" لترتيب الصفوف وإقامة المتاريس، كما دعا المؤيدين لتنظيم فعاليات احتجاجية في العاصمة الخرطوم.





المصدر: RT + وكالات