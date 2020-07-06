السماح ببيع 4 ربطات خبز للشخص الواحد في اللاذقية

قال مدير فرع مخابز اللاذقية جورج الياس إنه بإيعاز من المحافظ تم السماح اعتباراً من صباح يوم أمس الإثنين ببيع 4 ربطات خبز لكل شخص، وذلك بعد أن إصدار قراراً ببيع ربطتين فقط وذلك بالتزامن مع إعادة بيع الخبز مباشرة عبر منافذ الأفران العامة في حزيران الماضي.



وأوضح الياس أن القرار الجديد يأتي متناغماً مع قرارات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بوجود سقف بيع هو 4 ربطات للشخص الواحد، مشيراً الى أن المحافظ شدد على ضرورة متابعة احتياجات كل حي في المحافظة وتوفير المادة على أساسها وضبط عمل الأفران من حيث الوزن والنوعية ومواعيد العمل، وضرورة إيجاد أكشاك لبيع الخبز في المناطق والضواحي التي لا يوجد فيها أفران تكون عائدة لفرع المؤسسة السورية للمخابز وتنظيم عمل المعتمدين لضمان تغطية كل منطقة بالشكل الأمثل ضمن المدن والأرياف.



يذكر أنه عقد أمس اجتماع في مبنى المحافظة لبحث خطة العمل بين الجهات كافة في حال اعتماد البيع عبر البطاقة الإلكترونية وتلافي الثغرات عند تطبيقها في المحافظات الأخرى، من تحديد أسماء المعتمدين بدقة وتوفير الاحتياجات من قوارئ البطاقات الإلكترونية مع السماح بالبيع 4 ربطات يومياً لكل بطاقة دون تحديد الكمية والمتابعة الميدانية من أرض الواقع للمعالجة والتقييم واتخاذ القرار المناسب حيالها.



باسل يوسف



