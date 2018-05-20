السلطات السويسرية تصادر مجموعة قطع أثرية مصدرها سورية وأخرى من اليمن وليبيا

مقطع من سرير جنازي تدمري يتوسط المقطع تمثال نصفي لسيد تدمري، يعلو كتفه الأيمن نحت نافر بشكل مدقة باب بوجه حيوان ميثولوجي في ترميز لحالة العبور بين عالمي الحياة والموت.

مكان النقب الأصلي: وادي القبور التدمري – حمص – سوريا.المكان الحالي: القطعة مصادرة من قبل السلطات السويسرية.التاريخ: حوالي القرن الثاني للثالث الميلادي.الأبعاد التقريبية: طول حوالي 90 سم بعرض حوالي 115 سم.مادة العمل: حجر جيري صلب.

ممايلفت الإنتباه حول هذه القطعة هو الإحترافية في قص القطعة بشكل طولي وعرضي، حيث أن المقطع هو جزء من مشهد أكبر ويغلب الظن أنه تم تجزيئ القطعة الأصلية إلى قطع أصغر مما يسهل عملية نقلها وربما جمعها لاحقاً” و من ثم بيعها.ملاحظات: تذكر سجلات القطعة على أنه تم إيداعها في السوق الحرة بميناء جنيف منذ عام 2009 وعلى أن مصدر الشحن هو دولة قطر. في حين تؤكد السلطات السويسرية على أن أصلية القطعة.

وبحسب المديرية العامة للآثار والمتاحف السورية عن ممثل النيابة العامة السويسرية فإن الآثار المذكورة ستصبح جزءاً من المعروضات في متحف جنيف للفنون والتاريخ حتى إصدار القرار بإعادتها إلى بلدانها الأصلية .



المصدر : وكالات