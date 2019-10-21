السعودية تشن أكثر من 45 غارة على اليمن خلال 48 ساعة

شن “التحالف العربي” بقيادة السعودية، أكثر من 45 غارة جوية استهدفت محافظات يمنية.



ووفقاً لموقع قناة “المسيرة” اليمنية، فإن المتحدث العسكري باسم “أنصار الله” العميد يحيى سريع، قال: إن “دول العدوان شنت أكثر من 50 غارة جوية خلال 48 ساعة الماضية على محافظتي صعدة وحجة”.



وأضاف سريع أن الغارات السعودية استهدفت ممتلكات ومزارع المواطنين، دون أن تسفر عن ضحايا.



ولفت إلى أن “أنصار الله” أحبطت أيضاً محاولات تقدم لقوات “التحالف العربي” على الحدود مع السعودية وداخل اليمن.



وكان رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط، حذر الأحد الفائت، من استمرار عمليات “التحالف” الذي تقوده السعودية في اليمن، وعدم التجاوب مع مبادرة السلام التي أعلنتها “أنصار الله” في 20 أيلول الماضي.



وتقضي مبادرة “السلام” المذكورة بعدم قيام “أنصار الله” باستهداف السعودية وتوعدت بالالتزام بها في حال التزمت الأخيرة بعدم قصف اليمن، إلا أن السعودية لم تلتزم واستمرت بقصف اليمن وبتكثيف غاراتها.



يذكر أن “أنصار الله” تستهدف مطارات وقواعد عسكرية في السعودية بين الحين والآخر، رداً على القصف السعودي المتواصل منذ أكثر من 5 سنوات، إذ يعيش اليمن أوضاعاً سيئة، وذلك لأن “التحالف العربي” الذي تنضوي في صفوفه عدد من البلدان العربية، يشن منذ شهر آذار عام 2015 الفائت، غارات على مناطق متفرقة في اليمن، بذريعة محاربة “الحوثيين”، الأمر الذي أودى بحياة آلاف اليمنيين جلهم من الأطفال والنساء وسط انتشار مرض الكوليرا والأمراض المعدية والمجاعة نتيجة الحصار الخانق الذي تفرضه السعودية.