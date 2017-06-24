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السعودية تزعم إحباط هجوم إرهابي في مكة

زعمت السعودية أنه أحبط هجوماً إرهابياً في مدينة مكة المكرمة وألقى القبض على 5 أشخاص على صلة بالهجوم فيما فجر سادس نفسه.

وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيان أمس “تم إحباط عمل إرهابي وشيك من قبل مجموعة تمركزت في ثلاثة مواقع بمحافظة جدة ومكة المكرمة” مشيرة إلى أن انتحارياً مكلفاً بتنفيذ العمل الإرهابي فجر نفسه في منزل داخل حي أجياد المصافي بعد محاصرته وتبادل إطلاق النار معه ما أسفر عن إصابة 11 بينهم 5 من عناصر الأمن بجروح.

وأشارت الوازرة إلى أنها ألقت القبض على خمسة من عناصر الخلية بينهم امرأة بعد مداهمة مواقعهم في جدة ومكة.

يذكر أن النظام السعودي يتبنى العقيدة الوهابية التي تعد المنطلق الفكري والنظري لكل التنظيمات الإرهابية المتطرفة في العالم ويقوم بدعم تلك التنظيمات بالمال والسلاح في كل دول العالم لكن الدول الغربية وخاصة الولايات المتحدة تتغاضى عن ذلك بسبب العلاقات التجارية والاقتصادية التي تربطها معه.

وكالات

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