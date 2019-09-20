السعال الجاف أسبابة وعلاجه

بداية.. ما هو السعال الجاف؟ وما هي أسبابه؟



السعال : هو فعل انعكاسي، يزيل المهيجات والمخاط من مجرى الهواء، ولكن السعال الجاف هو سعال بدون أي بلغم أو مخاط، وعادةً ما يُصاحب الإصابة بـ التهاب الحلق، حيث يكون الجفاف يحيط بالحلق والجهاز التنفسي، وقد يأتي السعال الجاف متأخراً في نهاية فترة الإصابة، وقد يكون له عدة أسباب أخرى غير التهاب الحلق،



**ومن هذه الأسباب ما يلي:



- تنفس الهواء الجاف أو الساخن، مما يؤدي لتهيج الجهاز التنفسي.



- الإصابة بـ حساسية الصدر والجهاز التنفسي، أو الإصابة بـ الربو.



-السعال الجاف المزمن بسبب التدخين أو الارتجاع المعدي.

-الآثار الجانبية لبعض أدوية القلب وأدوية ضغط الدم.



- الأمراض الفيروسية التي تحدث بشكل متكرر، مثل الأنفلونزا.



-استنشاق المهيجات البيئية مثل العوادم وأدخنة المصانع.



-العديد من أمراض الرئة من الممكن أن تسبب السعال الجاف، مثل سرطان الرئة.



- قد لا يكون هناك سبب عضوي واضح للسعال الجاف.



**علاج السعال الجاف بالطرق الطبية



رغم أن الكثير لا يلتفت إلى السعال الجاف، ويتعاملون معه على أنه عرضاً طبيعياً، إلا أن الأمر لو استمر ولم يتم علاجه، سيؤثر على جميع جوانب حياتك اليومية، وأهمها عدم القدرة على النوم، حيث عادةً ما يسوء الأمر ليلاً، كما أن السعال الجاف المتكرر من الممكن أن يسبب جروح الحلق، وفي بعض الحالات يصاحبه صداع مزعج.



ومع أنه قد يكون من الصعب علاج السعال الجاف، وذلك بمجرد أن يُصبح مجرى الهواء حساساً بدرجة مُفرطة، مما يجعل من السهولة تهيجه بسبب أي عوامل خارجية، مما يؤدي للإصابة بالسعال الجاف، ولكن هناك بعض العلاجات الطبية التي يمكن اللجوء إليها، وهي تُعرف بـ مُثبطات السعال، مثل ديكستروميتورفان، كما يمكن استخدام أدوية الاستحلاب لتهدئة الحلق، وتبعا لذلك تهدئة السعال، وعلى الرغم من وجود أدوية سعال لا تستلزم الوصفة الطبية، إلا أنه يُفضل استشارة الطبيب أو الصيدلي حول الجرعة.



**علاج السعال الجاف باستنشاق البخار



يمكن غلي وعاء من الماء واستنشاق بخاره، وذلك يقوم بعمل ما يُسمى دغدغة الحلق، وتحفيزه على إفراز المخاط، مما يساعد على ترطيبه، والحد من السعال الجاف، وتشمل خيارات البخار الأخرى فتح دش ساخن واستنشاق بخاره، أو استعمال رشاش الرذاذ.



**شاي الأعشاب و علاج السعال الجاف



إن شاي الأعشاب وسيلة جيدة لزيادة السوائل والمساعدة على إفراز المخاط الخفيف، كما أن انبعاث الأبخرة من المشروبات الساخنة في حد ذاته يمكن أن يكون خياراً للعلاج بالبخار، وتعتبر أفضل الخيارات هنا البابونج، والكافور، والنعناع

والجدير بالذكر: أن عصير الليمون في هذه الحالة من الممكن أن يؤدي لزيادة إفراز المخاط بشكل سميك، قد يؤدي إلى الإصابة بسعال البلغم. ويمكن إضافة تحلية بسيطة من العسل لهذه المشروبات، حيث ثبت أن له فاعلية مماثلة لأدوية مثبطات السعال.



**مُستحلبات الحلق لـ علاج السعال الجاف



هي الحلوى الصلبة التي يتم امتصاصها بغرض تهدئة جفاف الحلق، ومن الممكن أن تعالج هذه المستحلبات السعال الجاف، حيث أن إفراز المزيد من اللعاب أثناء تناولها يؤدي لمزيد من ترطيب الحلق، ولكن لا يجب الإكثار من تناولها، حيث أنها من الممكن أن تسبب بعض الآثار الجانبية، كما لا يجب استخدامها للأطفال.



العلاج العطري



يقترح مركز جامعة ميريلاند الطبي تشغيل جهاز ترطيب يعمل بالزيت الأساسي لبعض الأعشاب العطرية، وتشمل الزيوت التي يتم استخدامها زيت خشب الأرز، وزيت الشمر الحلو، وزيت المُر، وزيت الياسمين، وزيت الخزامى، وزيت شجرة الشاي، وزيت البردقوش، ويعتبر هذا العلاج فعالاً في الليل بصفة خاصة.