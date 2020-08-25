السرّاج يتهم حفتر بعرقلة السلام.. ويصف متظاهري طرابلس بـ "المندسين"

اتهم "رئيس المجلس الرئاسي" لحكومة الوفاق الليبية فائز السراج، المشير خليفة حفتر بعرقلة أي مبادرة للسلام، مشيراً إلى أنه يصرّ على إغلاق حقول النفط.



ورفض السراج في كلمة مرئية أمس الإثنين الاعتداء الذي وقع على المتظاهرين المحتجين ضد الفساد في طرابلس، محذرا ممن سماهم "المندسين" الذين يهدفون إلى إثارة الفتن.



وقال السراج إن «التظاهر أمر مشروع»، مؤكداً على «حق الليبيين في المطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية، وأن من واجبهم في الحكومة الاستجابة للمطالب وحماية المتظاهرين».



وأشار السراج إلى أن «هناك عدة تجاوزات حدثت في تظاهرة الأحد لأن الذين خرجوا لم يستكملوا الإجراءات القانونية والحصول على موافقة بالتظاهر من الجهات المعنية حتى تقوم هذه الجهات بحمايتهم وتحميهم من المندسين».



ونوه السراج إلى أنه «قد يلجأ لقانون الطوارئ لتشكيل حكومة أزمة»، داعياً «المكتب النائب العام للتحقيق مع المتورطين في الفساد».



كما أعلن البدء في إجراء تعديلات وزارية في الوزارات الخدمية بعيداً عن المحاصصة واتخاذ إجراءات حاسمة.



وقبل أيام أعلن السراج أوقف كافة العمليات العسكرية على الأراضي الليبية، فيما اعتبره المتحدث باسم المشير خليفة حفتر أحمد المسماري بأنه "تسويق إعلامي".