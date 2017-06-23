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السجن لأعضاء خلية متطرفة في فرنسا انضم عدد من أفرادها إلى التنظيمات الإرهابية في سورية

أصدرت محكمة فرنسية أحكاما بسجن أعضاء خلية متطرفة بعد إدانتهم بالتورط في اعتداء على متجر والتخطيط لشن هجمات والانضمام إلى التنظيمات الإرهابية في سورية.

وتعد فرنسا إحدى أبرز الدول الداعمة للتنظيمات الإرهابية في سورية حيث دأبت خلال السنوات الماضية على دعمها بالمال والسلاح.

وذكرت (ا ف ب) أن الأحكام تراوحت بين عام و28 عاما مشيرة إلى أن بعضا من أعضاء الخلية الذين توجهوا إلى سورية وعادوا إلى فرنسا كانوا يخططون لشن هجمات.

وطالبت جهات الادعاء الفرنسي بإنزال “عقوبات رادعة” يمكن أن تصل حتى السجن المؤبد بحق أعضاء الخلية التي كان يقودها جيريمي لوي سيدني ومساعده جيريمي بايي وبما أن زعيم الخلية قتل خلال توقيفه أصدر القضاء العقوبة الاكبر بحق بايي بعد ادانته بالقاء قنبلة يدوية داخل متجر بباريس في أيلول عام 2012 دون أن يؤدي ذلك إلى سقوط قتلى.

وانتهجت فرنسا بالتعاون مع حلفائها الغربيين وأدواتهم في المنطقة من ممالك ومشيخات الخليج طيلة الفترة الماضية سياسات تقوم على دعم التنظيمات الإرهابية في سورية والمنطقة متجاهلة التحذيرات المتكررة من ارتداد الإرهاب على داعميه.

وكالات

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