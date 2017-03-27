الإثنين 27 / 3 / 2017 : ثار جدل في المجلس لربع ساعة بين مؤيد ومعترض على مداخلتي التالية:

السيدة رئيسة المجلس السادة النواب:

منذ تشكيل الحكومة الجديدة ونحن نجتمع مع أعضائها بشكل يومي حتى اعتقدنا أنه نوع من التطبيع بين المجلسين، أو ما هو أكثر من ذلك، حيث يغدو الوزير محور الجلسة وبطلها الرئيسي بينما نغدو نحن كشخصيات مساعدة تدعم ظهوره الإعلامي وإنجازات وزارته العظيمة في الوقت الذي يشتكي الناس من ضعف حضورها في حياتهم وعدم تلبية احتياجاتهم.. أيضاً فإن النائب ملزم بالحديث عن ما يخص الوزارة دوناً عن غيرها من القضايا التي قد تكون أكثر ضرورة في حالة حرب تتقلب فيها أولويات الناس بين ساعة وأخرى..

والواقع أننا بعد نصف سنة من الرقص مع الحكومة بتنا نحتاج إلى الجلوس مع بعضنا لمناقشة قضايا المجلس المؤجلة كإقرار النظام الداخلي الجديد للمجلس وغيره من الأمور التي وعدتي بتخصيص جلسات لها..

سيدتي الرئيسة: إنما أتكلم من غيرتي على المجلس وحرصي ألا يقضي زملائي النواب جل وقتهم في متابعة شؤون الخدمات كما لو أننا أعضاء في مجالس المدن أكثر من كوننا أعضاء في مجلس الشعب، حيث الخدمات تستدعي الخدمات في ظل تقصير الحكومة المبرر بحالة الحرب، إذ باتت لقمة عيش المواطن تشغلنا عن النظر إلى ما بعد خطوتنا الثانية نحو المستقبل..

سيدتي: إن فلسفة التاريخ تؤكد أن الحروب تغير الأمم، وأن برلمانات ما بعد الحرب ليست كما قبلها، وبالتالي نحن لا نستطيع أن نستمر في إعادة إنتاج مجالسنا السابقة وكأن شيئاً لم يحدث.. آمل منك تقسيم أيام المجلس بيننا وبين أعضاء الحكومة للاستماع إلى آراء الزملاء النواب ورؤيتهم للمستقبل والعمل على تطوير وتفعيل مجلس الشعب بما يوازي صمود جيشنا وشعبنا وتضحياتهم في أطول حرب مرت على هذه الأمة..

الأحد 26 / 3 / 2017: احتج اليوم النائب وضاح مراد على كتاب موجه من رئيس اللجنة الأمنية إلى مجلس الشعب يطالب باعتقاله على خلفية رفعه لافتة مكتوب عليها: لا أهلا ولا سهلا بوزير الكهرباء حتى يساوي بين الجميع في ساعات التقنين ، وذلك خلال زيارة السيد وزير الكهرباء لمدينة حماه، وقال مراد من تحت قبة المجلس: إن الكتاب يدل على جهل بالنظام الداخلي لمجلس الشعب والدستور السوري الذي يعطي حصانة للنواب في التعبيرعن رأيهم، وطالب بإعفاء رئيس اللجنة الأمنية من منصبه بعد تقديم اعتذاره .. كما احتج نواب من عدم تقدير أعضاء المجلس من قبل النقابات والمؤسسات الحكومية خلال مشاركاتهم في المهرجانات والإحتفالات والندوات الوطنية .. وقد أكدت السيدة رئيسة المجلس على حصانة النواب وحرية التعبير، ووعدت بجلسة خاصة لمناقشة ماجرى مع النائب مراد، وتوجيه المؤسسات الرسمية والنقابية بالتعامل مع أعضاء مجلس الشعب بما يناسب مقامهم ودورهم الوطني ..

نبيل صالح