الرقابة المالية في سوريا: أكثر من 13 مليار ليرة قيمة عمليات الفساد المكتشفة في 2019

كشف الجهاز المركزي للرقابة المالية في سوريا قيمة المبالغ الناجمة عن عمليات الفساد في البلاد خلال العام الماضي والمقدرة بمليارات الليرات.



وقال رئيس الجهاز، محمد برق، إن قيمة عمليات الاختلاس والتزوير والأخطاء لدى الجهات العامة، خلال 2019 بلغت 13 مليارا ونصف المليار ليرة سورية، إضافة إلى أكثر من 425 ألف يورو، و455 ألف دولار.



ونقلت صحيفة "الوطن" المحلية عن برق أن تلك المبالغ اكتشفت عن العام الماضي، والمطلوب استردادها لمصلحة الخزينة العامة للدولة.



وأضاف برق أن ذلك العام شهد إصدار 35 قرار حجز احتياطي "بحق بعض المخالفين، الذين حاولوا التلاعب بالسداد، إضافة إلى عقوبات مسلكية مختلفة".





المصدر: RT