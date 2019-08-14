الرسائل الصامتة والوضع البطيء… تلغرام تقدم ميزات جديدة

قدم تطبيق تلغرام يوم 9 أغسطس/آب، ميزات جديدة، على وجه الخصوص، بعد تثبيت التحديث Telegram 5.10، سيتمكن المستخدمون من إرسال رسائل صامتة.



ولإرسال رسائل صامتة عليك ضغط زر الإرسال لعدة ثوان ومن ثم سيحصل صديقك على الرسالة من دون إشارة صوتية.



والوضع البطيء هو إمكانية للمسؤولين عن الدردشة بتحديد التوقيت الزمني للمشاركين في إرسال الرسة إضافة إلى ذلك سيكون بإمكان المستخدمين إيقاف التشغيل المستمر للملصقات المتحركة التي يرسلها المتحدث.



والذين لديهم مواقع على تلغرام سيتمكنون من استخدام برنامج Comments.App والذي يتيح لك ترك التعليقات والإعجاب بالمنشور.



هذا وأطلقت تلغرام في وقت سابق ميزة التصويت، وذكرت أنه بالإمكان إعادة توجيه “التصويتات” بغية زيادة عدد المشاركين فيها، كما يمكن تثبيتها أعلى الصفحة لضمان رؤيتها من قبل الجميع.



كما ذكرت الخدمة أن التصويتات تجري حاليا على نحو سري، أي أنه لن يعلم أسماء أصحاب الأصوات، وفي المستقبل قد يكون بالإمكان معرفة آراء المصوتين بالاسم.