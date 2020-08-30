الرئيس الإماراتي يصدر مرسوماً بإلغاء قانون مقاطعة الكيان الإسرائيلي

بعد التطبيع الذي تم بين الإمارات والكيان الإسرائيلي، أصدر الرئيس الإماراتي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان،أمس السبت، مرسوماً بإلغاء القانون الاتحادي في شأن مقاطعة الكيان الإسرائيلي والعقوبات المترتبة عليه.



ووفقاً لوكالة “وام” الإماراتية، فإن “المرسوم بالقانون الجديد يأتي ضمن جهود دولة الإمارات لتوسيع التعاون الدبلوماسي والتجاري مع إسرائيل، ومن خلال وضع خريطة طريق نحو تدشين التعاون المشترك، وصولاً إلى علاقات ثنائية من خلال تحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز الابتكار التكنولوجي”.



ولفتت الوكالة الإماراتية، إلى أن القانون المذكور “سيسمح بعقد اتفاقيات تجارية أو مالية وغيرها مع هيئات أو أفراد إسرائيليين، وكذلك بدخول وتبادل البضائع والسلع والمنتجات الإسرائيلية بكافة أنواعها في الدولة والاتجار بها”.



وأضافت: “ويمكن في أعقاب إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل للأفراد والشركات في الدولة عقد اتفاقيات مع هيئات أو أفراد مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها أينما كانوا، وذلك على الصعيد التجاري أو العمليات المالية أو أي تعامل آخر أيا كانت طبيعته”.



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن مؤخراً، التوصل إلى اتفاق سلام تاريخي بين الكيان الإسرائيلي والإمارات برعاية أمريكية، قائلاً على حسابه الرسمي بـ”تويتر”: “انفراجة كبيرة اليوم! اتفاقية سلام تاريخية بين صديقينا العظيمين، إسرائيل والإمارات العربية المتحدة” حسب وصفه.



كما أعلن ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن الاتفاق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، على وقف خطة إسرائيل لضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، فيما قال نتنياهو في تغريدة: “إنه يوم تاريخي”.