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الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتحديد السادس عشر من أيلول المقبل موعداً لإجراء انتخاب أعضاء المجالس المحلية

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم رقم 214 لعام 2018 القاضي بتحديد السادس عشر من أيلول المقبل موعدا لإجراء انتخاب أعضاء المجالس المحلية.

وفيما يلي نص المرسوم

المرسوم رقم 214

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 107 تاريخ 23-8-2011 م وعلى قانون الانتخابات العامة رقم 5 تاريخ 24-4-2014.

يرسم ما يلي..
مادة (1) يحدد يوم الأحد الموافق لـ 16 أيلول 2018 م موعداً لإجراء انتخاب أعضاء المجالس المحلية.

مادة (2) ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

دمشق في 10-10-1439 هجري الموافق لـ 24-6-2018 ميلادي.

 


رئيس الجمهورية بشار الأسد

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