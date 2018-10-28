اعتباراً من اليوم: لا يوجد أي سوق للاحتياط وشطب كل من كان مدعواً
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بإحداث الهيئة العامة لمستشفى شهبا الوطني
دي ميستورا يعوّل على «الثلاثي الضامن»: «توافق الجميع» شرطُ إنقاذ «الدستورية»
النمسا... «فضيحة لجوء جنرال أمن سوري»
وزير الدفاع يجيب عن أسئلة النواب
دي ميستورا يغادر دمشق بلا «وعود» خلافات «اللجنة الدستورية» باقية
قمة ثلاثية حول سوريا في روسيا
المعلم لـ ديمستورا: الدستور وكل ما يتصل به هو شأن سيادي يقرره الشعب السوري دون أي تدخل خارجي
نشاط ديبلوماسي يستبق «رباعية» من منبج إلى التنف
انتصارات الجيش السوري.. مناهج لتدريس الجيوش والبداية من كازاخستان
تحرير الدفعة الأولى من المختطفين: السويداء تتنفسّ الصعداء
الإتصالات : ترميم أم تمزيق النسيج الإجتماعي السوري
إرهابيو ” النصرة” ينقلون شحنة من غازي الكلور والسارين من معرة مصرين إلى جسر الشغور
دمشق: تدمير الرقة من قبل التحالف يرقى إلى جرائم إبادة
دمشق تطالب الأمم المتحدة بمحاسبة التحالف الدولي

الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بإحداث الهيئة العامة لمستشفى شهبا الوطني

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم رقم (336) لعام 2018 القاضي بإحداث هيئة عامة صحية علمية تدريبية باسم الهيئة العامة لمستشفى شهبا الوطني تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.


وفيما يلي نص المرسوم..

 المرسوم رقم (336)


رئيس الجمهورية


بناء على أحكام القانون رقم (17) تاريخ 14-10-2008.


يرسم ما يلي.


المادة (1) تحدث هيئة عامة صحية علمية تدريبية باسم الهيئة العامة لمستشفى شهبا الوطني تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بوزير الصحة ومقرها محافظة السويداء.


المادة (2) تقوم المستشفى بتوفير العناية الطبية التشخيصية والعلاجية والجراحية لمراجعيها بالاختصاصات الطبية العامة.
المادة (3) ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.


دمشق في 19-2-1440 هجري الموافق لـ 28-10-2018 ميلادي.

 


رئيس الجمهورية


بشار الأسد