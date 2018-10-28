الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بإحداث الهيئة العامة لمستشفى شهبا الوطني
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم رقم (336) لعام 2018 القاضي بإحداث هيئة عامة صحية علمية تدريبية باسم الهيئة العامة لمستشفى شهبا الوطني تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.
وفيما يلي نص المرسوم..
المرسوم رقم (336)
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام القانون رقم (17) تاريخ 14-10-2008.
يرسم ما يلي.
المادة (1) تحدث هيئة عامة صحية علمية تدريبية باسم الهيئة العامة لمستشفى شهبا الوطني تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بوزير الصحة ومقرها محافظة السويداء.
المادة (2) تقوم المستشفى بتوفير العناية الطبية التشخيصية والعلاجية والجراحية لمراجعيها بالاختصاصات الطبية العامة.
المادة (3) ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
دمشق في 19-2-1440 هجري الموافق لـ 28-10-2018 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد