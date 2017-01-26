الرئيس الأسد يستقبل عبد اللهيان

استقبل الرئيس بشار الأسد اليوم حسين أمير عبد اللهيان المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى في الجمهورية الإسلامية الإيرانية والوفد المرافق له.



وخلال اللقاء أعرب الجانبان عن دعمهما لاتفاق وقف الأعمال القتالية الذي يستثني داعش والنصرة والمجموعات الإرهابية الأخرى المرتبطة بهما واعتبرا أن نجاح هذا الاتفاق يشكل مدخلا لعودة السلام والاستقرار إلى سورية عبر الاستمرار في محاربة الإرهاب وخلق الظروف الملائمة لإطلاق حوار يقوده السوريون ويقررون من خلاله مستقبل بلدهم.



وأشار الرئيس الأسد إلى الدور البناء الذي تقوم به إيران والمتمثل بدعم صمود الشعب السوري في مواجهة الحرب الإرهابية المفروضة عليه والسعي لإيجاد حل سلمي يحفظ سيادة سورية ووحدتها أرضاً وشعباً.



من جهته أكد عبد اللهيان أن الدعم الإيراني لسورية في شتى المجالات ثابت ومبدئي بحكم العلاقة الاستراتيجية التي تجمع البلدين وقناعة إيران الراسخة بأن الإرهاب الذي يستهدف سورية يشكل خطراً داهماً على جميع شعوب المنطقة.

سانا