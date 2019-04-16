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الرئيس الأسد يتقبل أوراق اعتماد سفيري الهند والبرازيل لدى سورية

تقبل السيد الرئيس بشار الأسد اليوم أوراق اعتماد الدكتور حفظ الرحمن سفيراً لجمهورية الهند وفابيو فاز بيتالوكا سفيراً للجمهورية الاتحادية البرازيلية لدى الجمهورية العربية السورية.

واستقبل الرئيس الأسد السفيرين كلاً على حدة وتمنى لهما النجاح في مهامهما.


حضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد وليد المعلم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين ومنصور عزام وزير شؤون رئاسة الجمهورية.


وتم استقبال السفيرين الجديدين في قصر الشعب بالمراسم المعتادة.