الدورة الثانية لامتحانات الشهادة الثانوية العامة بدأت اليوم

بدأت صباح اليوم امتحانات الدورة الثانية للشهادة الثانوية بفروعها العلمي والادبي والثانوية الشرعية والمهنية الصناعية والتجارية والنسوية للعام الدراسي 2019 في 693 مركزاً امتحانيا موزعا على مختلف المحافظات.



وتستمر امتحانات الدورة الثانية حتى السادس من شهر آب للشهادة الثانوية العامة الفرع الأدبي وحتى السابع منه للفرع العلمي والمهنية فيما تنتهي امتحانات الثانوية الشرعية في العاشر من شهر آب حيث قدم الطلاب اليوم مادة الفيزياء بالنسبة للفرع العلمي وقضايا فلسفية واجتماعية ونفسية بالنسبة للأدبي والشرعية.



وأوضح مدير الامتحانات بوزارة التربية يونس فاتي أن عدد الطلاب المسجلين للدورة الثانية وصل إلى 109695 طالباً وطالبة من مختلف المحافظات مشيراً إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان حسن سير الامتحانات من حيث توزيع المراقبين ورؤساء المراكز وأمناء السر كما تم توزيع عدد كاف من المندوبين والمشرفين على العملية الامتحانية على مختلف المراكز.

وبلغ عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الدورة الأولى من شهادة الثانوية في حزيران الماضي أكثر من 240 ألف طالب موزعين كالتالي 78946 للفرع الأدبي و123584 للفرع العلمي و2144 للشرعية و15386 للصناعية و2708 للنسوية و17414 للتجارية.



