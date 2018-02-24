الدكتور بشار الجعفري مقرراً لـ” لجنة الـ 24 ” الأممية من جديد

أعادت اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة والمعروفة اختصاراً باسم (لجنة الـ 24) انتخاب مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري مقرراً لها بالتزكية وذلك خلال الجلسة التي عقدتها الليلة الماضية في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.

وأعرب الجعفري عن شكره لأعضاء اللجنة على إعادة انتخاب سورية لهذا الموقع المهم مؤكدا الاستمرار ببذل كل الجهود لتنفيذ وصاية اللجنة بما يؤدي إلى استكمال مسيرة إنهاء الاستعمار.