الدفاع الروسية: الحدث الميداني الأبرز في سورية خلال عام 2019

أكدت وزارة الدفاع الروسية أن الحدث الميداني الأهم الذي حصل في سورية خلال عام 2019، هو استعادة الجيش العربي السوري السيطرة على مناطق في شرق الفرات شمال البلاد.



وقال قائد مجموعة القوات الروسية في سورية، الفريق ألكسندر تشايكو، خلال اجتماع عقد الجمعة 27/12/2109في وزارة الدفاع: “يتمثل الحدث المحوري عام 2019 التعاون مع الحكومة السورية لبسط سيطرتها على أراض واقعة شرقي الفرات، بما في ذلك محاصرة منطقة تنفيذ عملية نبع السلام التركية العسكرية مع تسيير دوريات روسية-تركية مشتركة… إضافة إلى تنفيذ مهمات خاصة بالدوريات الجوية والبرية”، وفقاً لما نقلته قناة “روسيا اليوم”.



وأشار تشايكو، إلى أن هذا الأمر سمح للجيش السوري بتوسيع مساحة الأراضي الخاضعة لسيطرته.

واستعاد الجيش السوري في تشرين الثاني الفائت السيطرة على مساحات واسعة من محافظتي الرقة والحسكة شمال وشمال شرق البلاد في إطار تحركات عسكرية اتخذها لمواجهة العدوان التركي.



وفي سياق الحديث عن التطورات الميدانية التي حققها الجيش السوري خلال 2019، تمكن مؤخراً من استعادة السيطرة على طريق حلب-الحسكة، واستعادة أكثر من 40 قرية وتلة في ريف إدلب الجنوبي والجنوبي الشرقي.