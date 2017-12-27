الداخلية الروسية تنفي احتجاز رهائن في معمل جنوب غرب موسكو

أعلنت وزارة الداخلية الروسية أنه لم يتم احتجاز أي رهائن في مبنى أحد المعامل لإنتاج الحلويات جنوب غرب موسكو فيما ذكر مصدر أمني روسي أن إطلاق النار الذي وقع صباح اليوم في المبنى أسفر عن مقتل شخص.





ونقلت وكالة سبوتنيك عن المكتب الصحفي للإدارة العامة لوزارة الداخلية في موسكو قوله: “ننفي رسميا المعلومات حول وجود رهائن بمبنى في شارع الوفايسكايا”.





من جانبه نقل موقع روسيا اليوم عن مصدر أمني روسي أن مسلحا كان فتح النار في المبنى ما أدى إلى مقتل أحد الحراس وإصابة شخصين آخرين.



