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الخارجيّة الروسيّة: لافروف وجاويش اوغلو يناقشان الهدنة في سوريا
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الخارجيّة الروسيّة: لافروف وجاويش اوغلو يناقشان الهدنة في سوريا

ناقش وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، هاتفياً مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو، الهدنة في سوريا وأكدا على ضرورة النهج البناء عند التحضير للقاء السوري – السوري في استانا.

وجاء في بيان الخارجية الروسية، اليوم “واصل الوزيران مناقشة حزمة من المسائل المرتبطة بتطبيق بنود الوثائق الموقعة بين الحكومة السورية والمعارضة. وتم التأكيد على ضرورة التقيد بوقف العمليات العسكرية وعلى النهج البناء عند التحضير للقاء السوري – السوري في أستانا، مع ضرورة مواصلة مواجهة المجموعات الإرهابية”. وناقش لافروف وأوغلو ايضاً، وفق البيان عدداً من المسائل الملحة التي تخص العلاقات الثنائية الروسية-التركية.

المصدر:  سبوتنيك

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