الخارجية المصرية: أي تدخل عسكري في سورية انتهاك لسيادتها وتقويض لفرص الحل السياسي

وقال أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية: إن شكري أكد خلال لقائه اليوم مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية ستافان دي ميستورا على هامش أعمال مؤتمر ميونيخ للأمن المنعقد في ألمانيا رفض مصر “أي تدخلات عسكرية من شأنها أن تمثل انتهاكا للسيادة السورية وتقوض من فرص الحلول السياسية القائمة” لافتا إلى ضرورة تنسيق الجهود والتحركات بين مختلف الأطراف الإقليمية والدولية خلال المرحلة الراهنة من أجل حث جميع الأطراف السورية على التوصل إلى حلول توافقية وعملية لتحقيق التسوية السياسية للأزمة في سورية.