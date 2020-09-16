الخارجية السورية ترد على تصريحات ترامب حول استهداف الرئيس بشار الأسد

وصفت الخارجية السورية السلوك السياسي للإدراة الأمريكية بأنه “أرعن” ولا يدل “إلا على نظام قطاع طرق” وذلك في أول تعليق رسمي على تصريحات الرئيس الأمريكي عن الرئيس السوري بشار الأسد.



وقالت الخارجية السورية بحسب ما نشرت وكالة “سانا“، “إن تصريحات رأس الإدارة الأمريكية حول استهداف السيد الرئيس بشار الأسد تبين بوضوح المستوى الذي انحدر إليه التفكير والسلوك السياسي الأرعن للإدارة الأمريكية، ولا يدل إلا على نظام قطاع طرق يمنتهن الجريمة للوصول إلى مآربه”.



وأضاف المصدر أن “اعتراف ترامب بمثل هذه الخطوة يؤكد أن الإدارة الأمريكية هي دولة مارقة وخارجة عن القانون، وتنتهج نفس أساليب التنظيمات الإرهابية بالقتل والتصفيات دون الأخذ بعين الاعتبار أي ضوابط أو قواعد قانونية أو إنسانية أو أخلاقية في سبيل تحقيق مصالحها في المنطقة”.



وكان قد صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الثلاثاء في مقابلة مع قناة “فوكس نيوز”، أنه ناقش استهداف الرئيس السوري بشار الأسد مع وزير الدفاع السابق ماتيس لكنه لم يرد فعل ذلك.