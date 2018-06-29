الخارجية الروسية: 30 و31 الشهر القادم موعد الاجتماع المقبل لصيغة أستانا في سوتشي

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين أن الاجتماع المقبل لصيغة أستانا حول الازمة في سورية سيعقد في مدينة سوتشي الروسية يومي الـ30 والـ31 من تموز القادم.

وقال فيرشينين في تصريح اليوم نقلته وكالة سبوتنيك: “عندما كنا في آخر لقاء لأستانا قررنا أن اللقاء القادم سيجري في سوتشي في آخر يومين من شهر تموز” موضحا أن هذا اللقاء سيعقد بالصيغة التي عملنا بها منذ البداية “بمشاركة الدول الضامنة الثلاث لصيغة أستانا روسيا وإيران وتركيا وأطراف الحوار السوري إضافة إلى المراقبين”.

وكانت الدول الضامنة أكدت في ختام اجتماع أستانا التاسع في الخامس عشر من ايار الماضي التزامها الثابت بضرورة الحفاظ على سيادة سورية واستقلالها ووحدة أراضيها ومواصلة الحرب على التنظيمات الإرهابية فيها حتى دحرها نهائيا.

روسيا تؤكد على ضرورة القضاء التام على الإرهاب في سوريةكما جدد فيرشينين تأكيد بلاده على ضرورة القضاء التام على الإرهاب في سورية وذلك خلال مباحثاته مع رؤساء بعثات الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي.

وأفادت وزارة الخارجية الروسية في بيان اليوم بأن فيرشينين تناول بالتفصيل خلال هذه المباحثات الأوضاع في سورية مع التأكيد على أهمية هزيمة الإرهابيين تماما فيها وتفعيل عملية سياسية يقودها السوريون أنفسهم تحت رعاية الأمم المتحدة.

وأوضح البيان أن فيرشينين ناقش في هذا السياق مهام إيجاد قرارات متفق عليها حول التسويات السياسية للأزمات الحادة في العالم.

وكانت وزارة الخارجية الروسية أكدت أمس وجوب محاربة التنظيمات الإرهابية والقضاء عليها فى جنوب سورية مشيرة إلى أن الولايات المتحدة لم تف بالتزاماتها بهذا الشأن.