الحماصنة يكررون غرقهم كل صيف في شاطئ الأحلام

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المجموعات الإرهابية تحرق المحاصيل الزراعية في موقع كروم الحمرية وقرية جبا بريف القنيطرة
النص الكامل لحوار صحيفة ميل أون صنداي البريطانية مع الرئيس الأسد
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