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الحكومة تطلب كشف حساب 6 أشهر من كل وزارة.. والسبب؟

وجهت رئاسة مجلس الوزراء كل الوزارات بضرورة إعداد ورقة عمل، تتضمن جرداً كاملاً لكل ما قامت به الوزارة خلال الأشهر الستة الماضية، سواء المادية أو المالية والبشرية، آخذين بالحسبان الاعتمادات التي تم رصدها لكل جهة في موازنة العام 2020، مع لحظ الاعتمادات التي تمت إضافتها لمحافظتي حلب وحمص أثناء زيارة الوفد الحكومي الأخيرة، وذلك بهدف إعداد البيان الحكومي المالي الخاص بعام 2021.

وأكدت رئاسة المجلس في كتاب موجه لكل الوزارات ضرورة أن تتضمن المعلومات الواردة؛ الإجراءات الواجب على كل وزارة اتخاذها لتحسين الوضع المعيشي للمواطنين، إضافة إلى تفصيلات عن المشاريع التي تم العمل عليها في عام 2020، وأهم المشاريع المطلوبة للعام القادم، مع الإجراءات المتخذة التي تم اتخاذها لتطوير عمل الوزارة والجهات التابعة لها، ووضع الحكومة بصورة الإجراءات المتخذة لتحقيق عملية ضبط وترشيد الإنفاق في كل وزارة مع الجهات التابعة لها، والتشديد على الإجراءات التي تم اتخاذها للتعامل مع أي مخاطر متعلقة بعمل الوزارات.

 

 



الوطن