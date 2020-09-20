الحكومة السورية تطرح بيانها أمام البرلمان.. وتعِدُ بزيادة رواتب الموظفين

تحضر الحكومة السورية الجديدة اليوم، وللمرة الأولى، أمام مجلس الشعب، لعرض برنامجها الوزاري المتضمن خطة عملها للمرحلة المقبلة.



وذكرت مصادر مطلعة أن البيان الوزاري تضمن جملة التحديات التي تواجه الفريق الحكومي، وخاصة ما يتعلق منها بالوضع المعيشي وأولوية معالجته، حيث أكدت الحكومة أنها ستعمل على زيادة الرواتب والأجور وحوافز العاملين في الدولة، وفق الإمكانات المتاحة مع التركيز على تشجيع الإنتاج لتوفير الاحتياجات وتخفيض التكاليف وتحفيز الاستثمار بأشكاله لدعم الاقتصاد وزيادة فرص العمل.



وأوردت الحكومة في بيانها أنها ستتصدى للارتفاع الكبير في أسعار السلع، وستشدد الرقابة على الأسواق مع العمل على تخفيض كلفة المنتجات الواصلة إلى السوق وتعزيز سياسات التجارة الخارجية الرامية إلى ترشيد الاستيراد وتشجيع الإنتاج الوطني، والتركيز على التدخلات التي تؤثر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في القوة الشرائية لليرة السورية، ودعم استقرار سعر الصرف.



ولفت البيان إلى أن واحدة من أهم أولويات الحكومة تتمحور حول حل مشكلة نقص توفر المشتقات النفطية والغازية، وما نتج عنها من تقنين للطاقة الكهربائية، حيث وعدت الحكومة ببذل جهودها لتوفير احتياجات المواطنين من الغاز والكهرباء والمازوت والبنزين وتخفيض ساعات التقنين الكهربائي.



وأوضحت مصادر برلمانية ، أنه سيكون بإمكان أعضاء مجلس الشعب اليوم، مناقشة الحكومة في بيانها والجدول الزمني الذي اعتمدته لتنفيذ وعودها الواردة فيه.



خالد اسكيف