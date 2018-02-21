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الحكم على الناشط البحريني نبيل رجب بالسجن خمس سنوات

الحكم على الناشط البحريني نبيل رجب بالسجن خمس سنوات

 

حكمت سلطات النظام البحريني القضائية اليوم على الناشط الحقوقي نبيل رجب بالسجن لمدة خمس سنوات بسبب معارضته للعدوان على اليمن وانتقاده الإجراءات القضائية في البحرين.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر قضائي بحريني قوله إن “المحكمة الكبرى الجنائية ادانت رجب بتهمة إذاعة أخبار كاذبة وإهانة دولة أجنبية” في إشارة إلى النظام السعودي الذي يقود تحالف العدوان على اليمن منذ آذار عام 2015.

وكانت سلطات نظام آل خليفة القضائية حكمت في تموز من العام الماضي بسجن رجب لمدة عامين بذريعة اذاعة أخبار كاذبة فى الخارج عمدا وإشاعات مغرضة تنال من هيبة الدولة واعتبارها.

يشار إلى أن نظام آل خليفة يواصل منذ عام 2011 استهدافه للرموز الدينية والسياسية فى البحرين فى اطار محاولاته لمعاقبة البحرينيين على خلفية الاحتجاجات المطالبة بالاصلاحات السياسية والدستورية حيث قام بتعليق عمل جمعية الوفاق الوطنى المعارضة وحل جمعيتى التوعية والرسالة ومصادرة أموالهما كما قام بسحب الجنسية من الكثير من معارضيه.

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