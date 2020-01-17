المجموعات الإرهابية تقصف الأحياء السكنية في مدينة حلب بالقذائف الصاروخية
القوات الروسية تواصل تحركاتها المكثفة في شمال شرق البلاد
ألمانيا تسحب حق اللجوء من آلاف السوريين
انتشار حالة من التوتر بين قوات الاحتلال التركي وفصائلها في ريف الحسكة
مصدر مطلع ينفي التنسيق بين سورية وتركيا ضد “الوحدات الكردية”
الحكومة الروسية تقدم استقالتها
توضيح من المستشارة السياسية والإعلامية في رئاسة الجمهورية د.بثينة شعبان
تظاهر مجموعة مواطنين في مدينة السويداء احتجاجاً على الواقع المعيشي الصعب
«المركزي» : إصدار جديد لشهادات إيداع... والليرة تسجّل انخفاضاً غير مسبوق
الجيش يمسك بهدنة إدلب وهدوء في حلب يسبق «العاصفة»
عدوان يستهدف مطار «T4» العسكري في ريف حمص
الاحتلال الأمريكي يجري عمليات حفر وتنقيب عن الآثار السورية بمساعدة خبراء “إسرائيليين”
دير الزور .. ضحايا مدنيون جراء انفجار عبوة ناسفة أثناء خروجهم بمظاهرة ضد ممارسات “قسد”
خروج المئات من أهالي إدلب إلى مناطق سيطرة الدولة والجيش يصد هجوماً لـ«النصرة» ويدك مواقعها
لقاء أمني سوري تركي روسي
آخر المواضيع المتعلقة

أرشيف البلدان
أرشيف الأيام
الأجندة

الحشرات توقف مسؤولين في السورية للتجارة

كشفت مصادر  في السورية للتجارة وفي فرعها في ريف دمشق عن توقيفات جرت في كل من الإدارة المركزية للسورية والتجارة وفرع السورية لريف دمشق وأن عدد من تم توقيفهم منذ شهرين حتى الآن تجاوز 12 موظفاً بينهم 4 مديرين في الإدارة المركزية وأن آخر من تم توقيفهم الخميس الماضي مدير السورية للتجارة في ريف دمشق ومدير آخر.

ووفقا للمصادر  فإن هناك تكتماً في التحقيقات، مبيناً أن التوقيف الأولي الذي قاد إلى سلسلة هذه التوقيفات 4 طن من الرز المملوء بالحشرات كانت في سيارة للسورية للتجارة متجهة للتوزيع في إحدى قرى وادي بردى.

ختاما تهبط الليرة وتأخذ معها أول ما تأخذ مقدرات الفقير ومعها قوت أطفاله لتبقى نشرات التسعير وتصريحات التموين عن ضبوط ومخالفات وإجراءات لا تغني عن جوع أطفاله كما لن يسمنه ذكاء بطاقة بكيلوغرامات من السكر والرز سينتظرها كما انتظر الغاز والمازوت بطابور الموت.

 


الوطن