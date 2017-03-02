الحسكة ترفض تكريد المناهج و«الديمقراطي» يعتقل المعلمين

رفض أهالي الحسكة ومعلموها وطلابها مناهج فرضها «حزب الاتحاد الديمقراطي» الكردي على مدارسهم في المدينة، واعتقل مسلحوه عدداً من المعلمين خلال تفريق احتجاج نفذه مجموعة من المعلمين والطلاب.

ونقلت جريدة «زمان الوصل» الإلكترونية المعارضة، عن الناشط المعارض ملاذ اليوسف قوله: إن «مسلحي حزب الاتحاد الديمقراطي تدخلوا لتفريق المعلمين والطلاب الرافضين لمناهج الإدارة الذاتية الكردية في مدرسة سالم خلف بحي غويران بمدينة الحسكة وأطلقوا النار بالهواء»، مضيفاً: إن عناصر الحزب الكردي «اعتقلوا مدير المدرسة وعدداً من المدرسين».

وأشار اليوسف إلى وجود «حالة تنافس» بين الحكومة السورية و«الديمقراطي» لفرض مناهجهم الدراسية على المدارس، ما أدى إلى تخبط كبير في العملية التعليمية، وخاصة في ناحيتي الشدادي والعريشة بالريف الجنوبي للحسكة.

وحسب «زمان الوصل» فإن كتاب العلوم الاجتماعية الذي أعدته «هيئة التعليم» التابعة لـ«الديمقراطي» و«إدارته الذاتية»، يصنف «زرادشت» و«مانو» كنبيين إلى جانب النبي إبراهيم الخليل والنبي محمد بن عبد اللـه (ص).

وختم الكتاب بوحدة تحمل اسم «الشخصيات الرائدة في تاريخ نضال الأمة الديمقراطية»، تتحدث عن مجموعة من قتلى مسلحي «الديمقراطي» والميليشيات التابعة له.

وأعلنت «الإدارة الذاتية» خلال العام الماضي عن تحويل المناهج الابتدائية بالكامل إلى اللغة الكردية وتدريس المناهج الصادرة عنها، ويتم التعليم بهذه المناهج في 1500 مدرسة، تضم 165 ألف طالب وطالبة، يشرف على تدريسهم 10746 معلماً ومعلمة، أعدتهم في 12 معهداً بغض النظر عن الشهادات التي يملكونها، وسط تخوف لدى الأهالي على مستقبل دراسة أبنائهم في مراحل التعليم الجامعي وما قبل الجامعي بسبب «أدلجة» هذه المناهج.

الوطن