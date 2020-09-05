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الحسكة: أنباء عن استعداد الاحتلال التركي لشن عدوان على الدرباسية وأبو راسين

أدخلت قوات الاحتلال التركي رتلاً من الآليات العسكرية وشاحنات محملة بالأسلحة والمعدات اللوجستية عبر بوابة رأس العين استعداداً لشن عدوان على مدينة الدرباسية وبلدة أبو راسين بريف الحسكة الشمالي.

وذكرت مصادر أهلية أن الاحتلال التركي أدخل اليوم رتل آليات عسكرية وشاحنات محملة بأسلحة وذخيرة إلى مدينة رأس العين المحتلة.
وأشارت المصادر إلى أن الرتل التركي الذي دخل من بوابة رأس العين الحدودية اتجه إلى قرى باب الخير والداوودية وسط أنباء عن نية قوات الاحتلال التركي شن عدوان على مدينة الدرباسية وناحية أبو راسين بريف الحسكة الشمالي.