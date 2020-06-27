الحرس الثوري الإيراني: سنكشف عن مفاجآت مذهلة قريباً

قال القائد العام للحرس الثوري حسين سلامي إن حظر التسلح وفر فرصة للعلماء لتلبية حاجات البلاد الدفاعية اعتماداً على القدرات الوطنية، معلناً بأن البلاد ستكشف قريباً عن منظومات مذهلة.



وخلال تفقده معرض منتجات تابع للقوة البرية للحرس الثوري، اليوم السبت، قال سلامي: “إننا في المنظومات التسليحية للقوة البرية لحرس الثورة مستقلون عن أي ارتباط بالخارج، بل وصلنا إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي”، وفق ما نقلت وكالة “مهر نيوز”.



وأضاف: “لقد حولنا الحظر الظالم وضغوطات الأعداء على الثورة الإسلامية والشعب الإيراني خاصة في مجال التسليح إلى فرصة”.



وأوضح سلامي: “إننا وفي ظروف الحظر التسليحي العالمي ووجود أعداء حقيقيين كأمريكا، وضعنا نصب أعيننا تسخير الطاقات والإمكانات الداخلية لسد النقص في القطاع الدفاعي”.



وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف سخر من نظيره الأمريكي مايك بومبيو، حول تداعيات انتهاء الحظر التسليحي على إيران.



ونشر ظريف تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على “تويتر”، فجر يوم الأربعاء، رداً على تصريحات بومبيو، مشيراً إلى أن “الأخير يائس من تضليل العالم إلى الحد الذي يزعم فيه أنه بحلول شهر تشرين الأول المقبل، ستبادر إيران لشراء مقاتلات وثم سترسلها إلى نقاط أبعد من أقصى مدى لها”.