الحرارة حول معدلاتها وفرصة لهطل زخات رعدية من المطر فوق أغلب المناطق

تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي في طبقات الجو كافة مرفق بكتلة هوائية باردة نسبيا ورطبة.



وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو غائما جزئيا بشكل عام يتحول الى غائم خلال ساعات بعد الظهر والمساء مع فرصة لهطل زخات رعدية من المطر فوق أغلب المناطق وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.



وغدا يستمر الجو بين الغائم جزئيا والغائم احيانا مع بقاء الفرصة مهيأة لهطل زخات من المطر فوق مناطق متفرقة كما تميل درجات الحرارة للانخفاض لتصبح أدنى من معدلاتها بقليل.



درجات الحرارة المتوقعة لأيام..



