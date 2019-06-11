الحرارة توالي انخفاضها مع فرصة ضعيفة لهطل زخات مطر فوق المرتفعات الساحلية

توالي درجات الحرارة انخفاضها لتصبح حول معدلاتها أو أدنى بقليل في أغلب المناطق وأعلى من معدلاتها في المناطق الشرقية والجزيرة نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي يمتد في طبقات الجو كافة.



وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام مع بقاء فرصة ضعيفة لهطل زخات من المطر على المرتفعات الساحلية وسديميا حارا في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية والرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.



وتستمر درجات الحرارة بالانخفاض غدا لتصبح أدنى من معدلاتها في أغلب المناطق مع بقائها أعلى من معدلاتها في المناطق الشرقية والجزيرة والجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام مع بقاء فرصة لهطل زخات من المطر على المرتفعات الساحلية وسديمي في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.