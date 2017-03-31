الحرارة تميل للانخفاض وفرصة لزخات مطرية متفرقة

تميل درجات الحرارة للانخفاض قليلاً لتصبح حول معدلاتها نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي ضعيف يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.



وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام يتحول إلى غائم احياناً وتصبح الفرصة مهيأة لهطل زخات متفرقة من المطر تكون مصحوبة بالرعد أحياناً.



وتكون الرياح جنوبية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج كما توالي درجات الحرارة انخفاضها يوم غد لتكون حول معدلاتها أو أدنى بقليل.



درجات الحرارة المتوقعة لأيام: