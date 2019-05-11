الحرارة تقترب من المعدل

يطرأ ارتفاع ملحوظ على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلاتها بقليل نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوى سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.



وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع بقاء فرصة ضعيفة لهطل زخات متفرقة من المطر فوق المناطق الشمالية الغربية والساحلية في ساعات بعد الظهر والمساء وتكون الرياح متقلبة إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.



وغداً توالي درجات الحرارة ارتفاعها وتصبح أعلى من معدلاتها بقليل ويكون الجو صحواً بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة وسديمياً في المناطق الشرقية والبادية.