الحرارة إلى انخفاض والجو بين الغائم جزئياً والغائم ماطر

تميل درجات الحرارة للانخفاض لتصبح أدنى من معدلاتها نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي فى طبقات الجو كافة يترافق بكتلة هوائية باردة ورطبة.



وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يستمر الجو بين الغائم جزئيا والغائم ماطر على فترات فوق أغلب المناطق ويكون الهطل ثلجيا فوق المرتفعات الجبلية والمنطقة الشمالية والشمالية الشرقية كما تميل درجات الحرارة للانخفاض لتصبح أدنى من معدلاتها.



وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر متوسط ارتفاع الموج.



وغدا توالي درجات الحرارة انخفاضها لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 4 إلى 6 درجات مئوية ويكون الجو باردا وغائما جزئيا بشكل عام وتبقى الفرصة مهيأة لتساقط الثلوج فوق المناطق الشمالية والشمالية الشرقية ويحذر من تشكل الجليد والصقيع خلال ساعات الليل في أغلب المناطق كما تكون الرياح شمالية غربية شديدة السرعة والبحر عالي ارتفاع الموج.



درجات الحرارة المتوقعة لأيام الثلاثاء والأربعاء والخميس:

حالة الطرق العامة نتيجة الأحوال الجوية السائدة في المحافظات



من جهة أخرى بينت إدارة المرور في وزارة الداخلية حالة الطرق العامة نتيجة الأحوال الجوية السائدة في المحافظات حتى صباح اليوم.



وأوضحت الإدارة في نشرتها أن جميع الطرق في محافظة ريف دمشق سالكة عدا الطرق المؤدية إلى رنكوس /تلفيتا/حوش عرب/الدريج/عين الصياب في منطقة التل غير سالكة بسبب تراكم الثلوج كذلك في منطقة الزبداني جميع الطرق المؤدية إلى المنطقة ونواحيها غير سالكة بسبب تراكم الثلوج.



وفي منطقة قطنا جميع الطرق سالكة بصعوبة عدا طريق دربل/عرنة طريق خربة السودا/عين الشعرا/دربل وطريق دربل/بقعسم/قلعة جندل جميعها غير سالكة بسبب تراكم الثلوج كذلك طرق منطقة يبرود سالكة بصعوبة عدا طريقي يبرود عسال الورد/الجبة ويبرود/رأس المعرة غير سالكة بسبب تراكم الثلوج.



وفي محافظة اللاذقية منطقة جبلة طريق حمام القراحلة/خرايب سالم وطريق الدالية/أبو قبيس وطريق الدالية /بطموش وطريق بيت ياشوط المنيزلة جمعيها سالكة بصعوبة بسبب تراكم الثلوج وتشكل الجليد.



وفي منطقة الحفة طريق صلنفة محطة البث وطريق صلنفة الغاب سالكان بصعوبة بسبب تشكل الجليد.



وفي منطقة القرداحة طريق جوبة برغال/الغاب/ صلنفة/القرداحة/ والقرير/البلاط/عنانيب وطريق مركية/مقامات بني هاشم وطريق القرندح/الغاب غير سالكة نتيجة تراكم الثلوج وتشكل الجليد.



وفي محافظة حماة جميع الطرق سالكة عدا طريق جورين/صلنفة وطريق جوبة برغال/شطحة وطريق عين الكروم/القرندح في منطقة الغاب غير سالكة بسبب تراكم الثلوج.



وفي محافظة السويداء كافة الطرق المؤدية لناحية المشنف سالكة بصعوبة بسبب تشكل الجليد.



وفي محافظة القنيطرة طريق خان أرنبة /حضر سالكة بصعوبة بسبب تشكل الجليد.



ونصحت إدارة المرور السائقين باستعمال الأنوار الخاصة بالضباب وتفقد المكابح وتخفيف السرعة عند المنعطفات والمنحدرات ومفارق الطرق والقيادة بحذر تفاديا لوقوع الحوادث موضحة أن أرقام الاستعلام عن حالة الطرق هي 5411365 و 5422703 .