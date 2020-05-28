الجيش يمنع رتلا أمريكيا من المرور نحو تل تمر ويجبره على العودة
الصحة: فك الحظر مطلب اقتصادي لكن المرض لم ينتهِ
صدور قوائم اسمية جديدة لتعيين ذوي الشهداء العسكريين «الزوجة والأبناء»
بوتين يعين يفيموف مبعوثاً خاصاً لتعزيز العلاقات مع سورية
الاحتلال التركي يدخل حصادات لسرقة القمح بريف الحسكة
افتتاح المساجد لكافة صلوات الجماعة إضافة لصلاة الجمعة
تسيير قافلة مدنية على طريق “M4” بريف الحسكة بحماية روسية
اجراءات لبنانية جديدة على الحدود مع سورية
هآرتس تكشف عن الحرب الإلكترونية بين إسرائيل وإيران التي هزت الشرق الأوسط
زندقة كوفيد 19: معجزة اللقاح
الجيش يعترض رتلا للقوات الأمريكية في الحسكة
زندقة كوفيد 19: معجزة الاختبار
السفير السوري في لبنان: إغلاق الحدود ليس من مصلحة أي من البلدين
الاحتلال التركي يدخل أطنان من الكتل الإسمنتية لإقامة جدار عازل في ريف الحسكة
مجلس الوزراء: إجراءات جديدة في قطاعات الزراعة والصناعة والتجارة الخارجية

الحرارة أدنى من معدلاتها وفرصة لهطل زخات خفيفة من المطر

يطرأ انخفاض على درجات الحرارة غدا لتصبح أدنى من معدلاتها نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.


وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها اليوم أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام مع فرصة لهطل زخات خفيفة من المطر على منطقة الجزيرة نهارا وعلى المناطق الساحلية ليلا وسديميا في المناطق الشرقية والبادية.


الرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة الى نشطة وتبلغ سرعتها في المنطقة الجنوبية 60-كم ساعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.