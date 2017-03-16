الحرارة أدنى من معدلاتها بنحو 2 إلى4 درجات

تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجة مئوية نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي يمتد في طبقات الجو كافة مرفق بكتلة هوائية باردة ورطبة.



وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو غائما جزئيا بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات من المطر فوق مناطق متفرقة من البلاد.



وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.



وبالنسبة ليوم غد يكون الجو بين الغائم جزئيا والغائم الماطر على فترات وتكون الهطلات غزيرة ومصحوبة بالرعد أحيانا وخاصة فوق المناطق الشمالية الغربية والشمالية ودرجات الحرارة



أدنى من معدلاتها.ويبقى الجو يوم السبت المقبل غائما جزئيا بشكل عام مع فرصة لهطل زخات من المطر فوق مناطق متفرقة كما تميل درجات الحرارة للارتفاع لتصبح قريبة من معدلاتها.



إلى ذلك هطلت كميات من الأمطار متفاوتة الغزارة في عدد من المحافظات كان أغزرها 23 مم في الجراجير بمحافظة ريف دمشق و19 مم في القريتين بمحافظة حمص وفي ابو راسين بمحافظة الحسكة.



وبينت نشرة الاستمطار الصادرة عن وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي كمية الأمطار الهاطلة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية حتى السابعة من صباح اليوم حيث بلغت في دمشق وريفها بالحرمون 9مم وسرغايا 12مم والزبداني ومضايا 8 مم وفي ميسلون وجديدة الشيباني4مم وعسال الورد 7ر9مم وقطنا 5ر1مم والتل 8ر4مم وفي عقربا وساحة الحجاز ودمشق المزة 1 مم ويبرود 8 مم وقاسيون 2ر1 مم ومساكن برزة 2مم ومطار دمشق الدولي 5ر1 مم ودوار المطار 4ر1 مم والقطيفة 7ر1مم والمشرفة 9مم والجراجير23مم والنبك 4ر18مم.



وفي محافظة السويداء سجلت في عين العرب 5 مم ومدينة السويداء وشهبا 1 مم وصلخد 2 مم والصورة الصغيرة 5ر1 مم.



وفي محافظة درعا بلغت كمية الأمطار في تل شهاب 3 مم وبصرى والشيخ مسكين 1 مم ومدينة درعا 3مم والصنمين 5 مم والمسيفرة 2مم.



وفي محافظة القنيطرة وصلت كمية الهطل في حضر إلى 13 مم ومدينة القنيطرة 7 مم.



وفي محافظة حمص بلغت في الناصرة 5ر6 مم ومرمريتا 7مم وشين 5 مم وقلعة الحصن 6 مم والعريضة 10مم وتلكلخ 5ر7 مم ومدينة حمص 8ر15 مم والمخرم 15 مم والقصير11 مم والقريتين 19مم.



وفي محافظة حماة سجلت في الرصافة 4 مم ووادي العيون والصبورة 2 مم ومصياف3 مم وعين حلاقيم 6 مم وربعو 1 مم والحميري 5ر3 مم والسلمية 8ر8مم والصبورة والسعن 5ر4 مم.



وفي محافظة طرطوس في القدموس 2 مم والشيخ بدر 4 مم ومشتى الحلو 3 مم وصافيتا 6 مم وحمام واصل 4مم والصفصافة 15 مم ومدينة طرطوس 1ر3 مم وبانياس 3 مم.



وفي محافظة اللاذقية بلغت في المزيرعة 3 مم والقرداحة 1مم والقطيلبية8ر2 مم ووادي قنديل 2 مم ومطار الباسل 6ر10 مم وبوقا 5 مم والبهلولية 8 مم ومدينة اللاذقية 6ر5 مم.



وفي محافظة حلب في عفرين 3 مم والسفيرة 1 مم.



وفي محافظة الحسكة بلغت في المالكية وعامودا والجوادية وتل براك والهول 5مم وفي هيمو والزهيرية والقحطانية واليعربية وابو قصايب وتل علو 4مم ومدينة القامشلي وتل حميس 3مم والدرباسية 7مم والشدادة ومركدة وام مدفع 6 مم وابو راسين 19مم وراس العين 5ر8 مم وعامودا 4 مم ومدينة الحسكة والمناجير والعريشة 8مم وتل تمر 9ر4مم وتل بيدر 5ر13مم.



درجات الحرارة المتوقعة لأيام: